Минобороны РФ завершило испытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для ЗРК С-400

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На полигоне Капустин Яр закончились успешные тесты способного бить на 400 км снаряда зенитного ракетного комплекса «Триумф». До конца августа текущего года его могут принять на вооружение.

В 2013 году Концерн ВКО «Алмаз-Антей» выпустил установочную партию 40Н6Е. Спустя пять лет Минобороны России завершило испытания дальнобойной ракеты для ЗРК С-400. Снаряд «Триумфа» способен доставать цели на расстоянии в 400 км, взлетая ввысь на 185 км. Первые успешные тесты 40Н6Е датированы 2015 годом, когда ракета успешно сбила воздушную цель.

ЗРК С-400, которому предстоит стрелять новой дальнобойной ракетой, является орудием средней и большой дальности, используемым для ликвидации средств разведки и воздушной атаки. Комплекс способен сбить любую воздушную цель, пребывающую в 250 км от него.

Ранее индийский Совет по оборонным закупкам одобрил приобретение у РФ пяти ЗРК С-400, общей стоимостью в $6 млрд. Поставки начнутся в середине июля следующего года.