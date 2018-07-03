ВВС Аргентины получили от США вторую партию УТС Т-6С+ «Тексан-2»

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Пока Минобороны России подводит итоги успешных испытаний ракеты для ЗРК С-400 «Триумф», в Кордове аргентинские летчики осваивают американские учебно-тренировочные самолеты для пресечения незаконного оборота наркотиков.

В рамках программы «Иностранные военные продажи» ВВС Аргентины получили вторую партию УТС Т-6С+ «Тексан-2» от Госдепа США. В общей сложности в Кордову прибыли 24 учебно-тренировочных самолета. За материально-технический контроль, обучение пилотов и непосредственно воздушные суда Буэнос-Айрес заплатил $300 млн.

Целью УТС Т-6С+ «Тексан-2» станут пресечение незаконного оборота наркотиков, патрулирование аргентинских государственных границ и расширение разведывательных способностей пилотов.