VistaNews.ru


В сирийской Хаме могут создать гуманитарный коридор для беженцев

Сегодня, 09:50

Мирные жители смогут выйти из районов, подконтрольных террористическим группировкам. Об этом информирует Алексей Цыганков, глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В сирийской провинции Хаме могут создать безопасный гуманитарный коридор, предназначенный для перемещения беженцев из районов, где контролем выступают незаконные террористические образования. Этот вопрос подымали в рамках встречи представителей Центра по примирению и национального комитета по примирению в Хаме.

Уполномоченные уточнили список временно перемещенных мирных граждан, которые проживают в деэскалационной зоне. Нестабильность ситуации в Сирии на протяжении 7 лет заставляет граждан искать убежища в других государствах. Из-за этого в Евросоюзе возникают конфликты, так как некоторые чиновники и европейские жители не желают принимать у себя беженцев.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

У жителей Восточной Гуты боевики изымают пропуски через гуманитарный коридор

В Сирии из самолетов разбрасывают агитлистовки для боевиков

Минобороны РФ подсчитало количество вернувшихся домой сирийских беженцев

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем