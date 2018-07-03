В сирийской Хаме могут создать гуманитарный коридор для беженцев

Сегодня, 09:50

Мирные жители смогут выйти из районов, подконтрольных террористическим группировкам. Об этом информирует Алексей Цыганков, глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В сирийской провинции Хаме могут создать безопасный гуманитарный коридор, предназначенный для перемещения беженцев из районов, где контролем выступают незаконные террористические образования. Этот вопрос подымали в рамках встречи представителей Центра по примирению и национального комитета по примирению в Хаме.

Уполномоченные уточнили список временно перемещенных мирных граждан, которые проживают в деэскалационной зоне. Нестабильность ситуации в Сирии на протяжении 7 лет заставляет граждан искать убежища в других государствах. Из-за этого в Евросоюзе возникают конфликты, так как некоторые чиновники и европейские жители не желают принимать у себя беженцев.