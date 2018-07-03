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Киев напуган указом Путина об «украинских» названиях полков

Сегодня, 08:23

Украинские националисты усмотрели в инициативе президента России явный намек на скорое вторжение и оккупацию от Харькова до Львова.

Киев напуган указом Владимира Путина об «украинских» названиях полков. Например, почетное наименование российского танкового подразделения «Гвардейский Львовский», повергло в шок некоторых украинских парламентариев, которые намерены незамедлительно выслушать отчет командования ВСУ. На повестке два основных вопроса к представителям Минобороны Украины. Во-первых, их мнение по поводу таких наименований танковых полков, как «Житомирско-Берлинский» и «Нежинский». Во-вторых, готовы ли ВСУ отразить готовящуюся «агрессию» Кремля.

Несмотря на то, что другие танковые подразделения получили «белорусские» и даже «европейские» названия, бурную реакцию указ Путина вызвал только в Киеве. Президент Украины Петр Порошенко, по мнению политологов, поддержит и разовьет истерию вокруг переименований, так как только благодаря фактору гипотетической внешней агрессии у него есть шанс удержаться в президентском кресле.

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