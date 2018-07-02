В Китае создали лазерный АК-47

Вчера, 22:44

Специалисты Сианьского института оптики создали прототип стреляющей лазером винтовки ZKZM-500. Ее уже прозвали «лазерным АК-47».

По сообщениям китайских СМИ, оружие является нелетальным. Оно действует на расстоянии до 800 м, способно при попадании лазерного луча в глаза ослепить противника, если же луч попадет на кожу, то вызовет сильную боль. Вес оружия – 3 килограмма. Аккумуляторы винтовки позволяют произвести без подзарядки до нескольких выстрелов (импульсов) длительностью в 2 секунды каждый.

Длина волны лазера такова, что человеческий глаз не видит луч, поэтому противник не будет знать, откуда ведется стрельба.

Предполагается, что это оружие должна получить полиция. Стоимость изделия – 15 тысяч долларов.