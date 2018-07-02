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Представитель Кремля прокомментировал готовность Трампа признать Крым российским

Сегодня, 19:11

Дмитрий Песков сообщил журналистам официальное мнение России о готовности признания Крыма российской территорией Соединенными Штатами. Он заявил, что крымский полуостров - «неотъемлемая часть России», что делает невозможным включение подобного вопроса в повестку дня. Накануне Дональд Трамп заверил журналистов, что намерен обсудить на следующей встрече с Владимиром Путиным украинский и сирийский вопросы, и, вероятно, признание Крыма и снятие санкционных мер против России.

После того, как в СМИ появилась информация о том, что Трамп допускает возможность признания Крыма российской территорией на саммите, который пройдет в Хельсинки 16 июля, пресс-секретарь российского президента заявил: «Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как признать Крым, быть не может и не будет никогда».

Все прочие вопросы в Кремле выразили готовность обсуждать прочие вопросы и искать возможные точки соприкосновения, невзирая на существенные расхождения во взглядах Москвы и Вашингтона по многим вопросам.

В своем интервью Трамп не дал четкого ответа на вопрос будут ли сняты санкции с России, но заявил о намерении обсудить вопрос «российского вмешательства» в предвыборные процессы США и состояние дел на Украине и в Сирии.

Представитель Кремля прокомментировал эту новость, заявив, что тогда Путин еще раз повторит, что Россия никак не связана с президентскими выборами иностранных государств.

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