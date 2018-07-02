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Михаил Саакашвили требует вернуть ему гражданство Грузии

Сегодня, 18:56

Опальный политик назвал «абсолютным трусом» президента Маргвелашвили.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к нынешним грузинским властям. В эфире одного из оппозиционных телеканалов он заявил, что гражданство у него было отобрано в нарушение процедуры. Политик требует вернуть ему паспорт и право участвовать в политической жизни страны. Также он обратился лично к президенту Грузии Георгия Маргвелашвили. Последнего он назвал «абсолютным трусом».

Он предложил впустить его в страну, чтобы он мог показать кого на самом деле боится правительство. Кроме того, Саакашвили упрекнул неправительственные организации, которые не защищают его и не отстаивают его права на участие в президентских выборах. В администрации Маргвелашвили успели отреагировать на выпад опального политика. Там напомнили, что гражданства его лишил не действующий президент Грузии. Также Саакашвили припомнили, что он лично отказался от грузинского паспорта, когда принял предложение стать гражданином Украины.

Ранее мы писали, что в Грузии завершился суд над Михаилом Саакашвили. Слушание состоялось без участия экс-президента страны, которого власти объявили в международный розыск. По итогам рассмотрения дела 13-летней давности политика заочно приговорили к шести годам тюремного заключения.

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