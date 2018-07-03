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Лукашенко: Повышение благосостояния граждан – неизменные приоритеты государства

Сегодня, 04:30

Президент Беларуси Александр Лукашенко сердечно приветствовал участников пленума. Он отметил, что поддерживает сторонников идей социальной справедливости.

Также лидер республики Беларусь сказал, что рад проведению форума приверженцев идей равенства именно на беларусской земле. Глава государства подчеркнул, что бережное отношение к своей истории, поступательное развитие экономики, повышение благосостояния граждан – неизменные приоритеты беларусского государства.

Союз коммунистических партий – Коммунистическая партия Советского Союза (СКП—КПСС) — федерация коммунистических партий постсоветских государств. Образована эта добровольная неполитическая общественная организация была в 1993 году.

Нынешний Пленум Центрального Совета СКП—КПСС является четвертым. Предыдущий проходил 23 сентября 2017 года также в Минске.

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