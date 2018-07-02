Сегодня, 17:40

Согласно поправкам главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко, появляться на улицах и в общественных местах запрещается с 01:00 до 05:00 часов.

Александр Захарченко внес коррективы в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 27 января 2016 года №16. Согласно изменениям, со 2 июля в ДНР сократили комендантский час до 4 часов - с 01:00 до 05:00. Соответствующий Указ 194 опубликован на официальном сайте администрации.

С начала военного конфликта в Донбасса, на территории ДНР во временной промежуток с 23:00 до 5:00 уличное передвижение граждан, движение общественного и частного транспорта было запрещено. Нарушителей ожидала беседа в отделении внутренних дел и административная ответственность.