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Украина представила список россиян для обмена заключенных

Сегодня, 17:14

Украина предлагает обмен 23 осужденных или арестованных в стране граждан РФ на 12 украинских заключенных в РФ и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом рассказала вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Политик, занимающая также должность представителя Украины в процессе Минских переговоров, представила список россиян на обмен повторно. Впервые он был обнародован 6 июня, причем и тогда Ирина Геращенко заявила, что Россия "футболит" ее письма с предложением обмена. Для фиксации факта она продублировала передачу списка через МИД Украины. Причем, как добавила политик, российская сторона футболит не только ее, она футболит и своих собственных граждан, находящихся в украинских тюрьмах.

В списке для обмена заключенных, в частности, Геращенко назвала Виктора Агеева, Александра Баранова, Максима Одинцова, Сергея Егорова, Ольгу Ковалис, Максима Сливку, Ларису Чубарову, Евгения Мефедова и других.

Реакции российской стороны на представленный Украиной список пока нет. Можно предположить, что камнем преткновения в вопросе обмена являются, например, Сенцов, Кольченко, Балух. Напомним, что несколько находящихся в заключении в российских колониях граждан Украины объявили бессрочную голодовку. Это Олег Сенцов, Владимир Балух и Александр Кольченко и Александр Шумков.

Недавно состоялся телефонный разговор президентов России и Украины, в ходе которого они обсуждали возможность обмена заключенных.

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