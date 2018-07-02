США: Россия восточнее Урала беззащитна

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Видимо, новая «холодная война» уже наступила. Стороны возможного военного конфликта определяют сильные и слабые стороны друг друга.

По мнению военных США, Россия совершенно беззащитна на территориях восточнее Урала. Это касается не только американской или китайской угроз, но, даже, японской.

Эксперты не отрицают, Россия за последнее время провела значительную модернизацию своих вооружённых сил. Однако, заполнить все «пробелы» ей пока не удалось.

В США полагают, что военные реформы в РФ были неравномерны и страна, по-прежнему, не готова к проведению крупной войны. В особенности это касается зоны военных действий восточнее Урала.

При этом американские специалисты ссылаются на статью в «Военно-промышленном курьере». Там отмечено, что к западу от Урала обороноспособность государства обеспечена не просто удовлетворительно, а «в высшей степени».

А вот Центральному и Восточному военным округам необходимо полное перевооружение и значительное усиление.

В публикации отмечается, что в Восточном военном округе техника напоминает «музей антиквариата». Достоверность публикации сомнительна, но учесть её следует.

Остаётся надеяться, что уже в скором времени новейшая военная техника в массовых количествах появится и восточнее Урала. Для этого есть и основания и возможности. Всем сразу и всё – не бывает. Выбираются приоритеты. Однако, в итоге не будет забыт ни один военный округ РФ.