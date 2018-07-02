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Украина взяла под контроль Золотое-4

Сегодня, 14:30

Пресс-центр ООС заявляет, что Украина взяла под контроль поселок.

Этот населенный пункт – Золотое-4. Прежнее название села – Партизанское. Он находился в так называемой «серой зоне». Сейчас сообщается, что благодаря действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко и командира взвода Зураба Чихелидзе, в селе закрепились украинские вооруженные силы.

Украинские информационные агентства сообщают, что эта операция была проведена без каких-либо нарушений Минских договоренностей. Кроме того, потерь среди военнослужащих и мирных жителей нет.

В районе города Золотое, где и расположен поселок Золотое-4, уже больше трех лет продолжаются попытки открыть автомобильный и пешеходный пункт пропуска. Заявления различных официальных лиц, в том числе и ОБСЕ, об этом раздавались периодически. Но воз и ныне там. Пока ничего не удается.

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