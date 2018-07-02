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«Похоже на шизофрению»: Аксёнов оценил название Крымского моста от Google

Сегодня, 13:28

Сервис последовал политике стран НАТО и решился сказать на «мост» «міст».

Аксёнов оценил название Крымского моста от Google. Сервис предложил назвать построенный Россией мост украинским. Новость о несправедливости в Сети разместил на своей странице глава полуострова.

«Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении: позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока ещё продолжает считать Крым украинским. Будем лечить дальше», - сообщил Аксенов.

Популярный в мире сервис решился назвать Крымский «мост» - «міст». Глава Крымского полуострова предполагает, что устоять в «раскорячку» между двух позиций: выгодного рынка сбыта в России и поминовения Трампу и остальным будет не просто, компании, которая достигла авторитета на рынках продукции в России. Предположительно, шизофрению излечить пока не удастся.

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