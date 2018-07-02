Пранкеры разыграли главу СБУ Грицака от имени Бабченко

Известные пранкеры Вован и Лексус рассказали, как максимально готова Украина защитить журналиста.
Запись разговора смогла расставить все точки над «и» в вопросе возможной защиты Бабченко. Пранкеры разыграли главу СБУ Грицака от имени журналиста. По легенде на него напали и ему нужна была быстрая помощь в обороне от украинских силовиков.
В ходе азарта и пыла разговора с Грицаком Вован и Лексус подтвердили не «боеспособность» обороны и охраны Бабченко. А удивления от главы СБУ не ощутили.
История набирает обороты, поскольку скорее всего без невинный пранк раскрыл слабое место защиты главного журналиста Украины.