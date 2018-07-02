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Пранкеры разыграли главу СБУ Грицака от имени Бабченко

Сегодня, 12:08

Известные пранкеры Вован и Лексус рассказали, как максимально готова Украина защитить журналиста.

Запись разговора смогла расставить все точки над «и» в вопросе возможной защиты Бабченко. Пранкеры разыграли главу СБУ Грицака от имени журналиста. По легенде на него напали и ему нужна была быстрая помощь в обороне от украинских силовиков.

«Меня избили сейчас в центре. В итоге они меня сейчас окружили. Я просто первое, что я сказал, я сказал, что это была просто российская провокация», - сказали пранкеры.

В ходе азарта и пыла разговора с Грицаком Вован и Лексус подтвердили не «боеспособность» обороны и охраны Бабченко. А удивления от главы СБУ не ощутили.

«Спокойно, я сейчас помогу, чем смогу… ребята подъедут к вам», — пообещал Грицак.

История набирает обороты, поскольку скорее всего без невинный пранк раскрыл слабое место защиты главного журналиста Украины.

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