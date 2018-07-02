Лопес Обрадор лидирует на выборах президента Мексики

Сегодня, 11:18

Кандидат коалиции Левых «Вместе сотворим историю» Андрес Мануэль собрал 53% голосов. Об этом было сообщено после предварительного подсчета голосов.

Кандидат от политической партии «Вперед ради Мексики» Рикардо Анайя собрал 22,1% голосов. Бывший политик из коалиции «Все, за Мексику» набрал лишь 15% голосов. Пока что Лопес Обрадор одержал победу на выборах президента страны. Нынешний президент Мексики Энрикэ Пения Ньето поздравил своего будущего заместителя с победой, и пожелал удачи на нелегком посту главы страны. Также Лопеса поздравил и Дональд Трамп, а также политик из Канады, президент Венесуэлы. Будущий президент Мексики Обрадор сообщил, что его главная задача устранить коррупцию и добиться взаимопонимания с гражданами. Также политик пообещал сбалансировать налоги в стране.