VistaNews.ru


Лопес Обрадор лидирует на выборах президента Мексики

Сегодня, 11:18

Кандидат коалиции Левых «Вместе сотворим историю» Андрес Мануэль собрал 53% голосов. Об этом было сообщено после предварительного подсчета голосов.

Кандидат от политической партии «Вперед ради Мексики» Рикардо Анайя собрал 22,1% голосов. Бывший политик из коалиции «Все, за Мексику» набрал лишь 15% голосов. Пока что Лопес Обрадор одержал победу на выборах президента страны. Нынешний президент Мексики Энрикэ Пения Ньето поздравил своего будущего заместителя с победой, и пожелал удачи на нелегком посту главы страны. Также Лопеса поздравил и Дональд Трамп, а также политик из Канады, президент Венесуэлы. Будущий президент Мексики Обрадор сообщил, что его главная задача устранить коррупцию и добиться взаимопонимания с гражданами. Также политик пообещал сбалансировать налоги в стране.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Мировые лидеры начали поздравлять Путина с победой на президентских выборах

Кандидаты в президенты РФ 2018 года объяснили первые итоги голосования

Победа во втором туре выборов в Чехии оказалась у Милоша Земана

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем