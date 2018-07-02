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Президент США всячески старается помешать строительству газопровода «Северный поток - 2» и для этого идет на самые не популярные меры. В России полностью уверенны в том, что никакое политическое оружие не сможет изменить ход строительства.

В Вашингтоне проходила всемирная конференция по газу, в ходе которой рассматривался и вопрос необходимости строительства газопровода «Северный поток - 2», который всячески стараются остановить в США. Президент Трамп предпринимает все приемлемые для него меры (санкции, экономические ограничения), которые, по его мнению, смогут повлиять на ход данного строительства. Напомним, что журналисты Die Welt проанализировали энергетическую политику США и уверены, что она еще не разу не дала плодов.

Напомним, что Финляндия и Швеция уже дали свое разрешение на прокладку трубопровода по их территории, а по дну Балтийского моря уже ведутся все необходимые подготовительные работы. Трамп использовал в данной борьбе уже свой последний шанс – ввел экономические санкции против пяти энергетических концернов, которые связанны с «Газпромом», но такие действия не дали ожидаемых результатов.

Большинство мировых экспертов все же придерживаются мнения, что Трамп бессилен перед «Северным потоком - 2». Известно, что его строительство предполагает наличие двух ниток газопровода, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа ежегодно, доставлять газ он будет из России до Германии.