Google-Карты подписали Крымский мост по-украински

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Карты показывают, что при проезде через мост машины будут пересекать границу двух стран. На карте можно увидеть, что мост, который строила Россия, называется "Кримський Мiст".

Такое же название Крымского моста можно увидеть и на мобильной версии приложения. Подчеркивается, что со стороны России мост подписан на русском языке, а со стороны Керчи на украинском. Google Maps обозначили полуостров Крым как украинскую территорию.

Ранее пользователи карт сообщали о том, что мост отобразился на картах не сразу. Сервис долгое время предлагал паром в качестве переправы через пролив, хотя в то время мост уже был открыт для проезда. Крымский мост открылся 15 мая, и обошелся бюджету России в 228 миллиардов рублей. Владимир Путин подчеркнул, что проезд по мосту будет бесплатным.