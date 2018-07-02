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Путин одобрил работу участников кинофестиваля «Алые паруса Артека»

Сегодня, 08:39

Президент России отправил участникам Международного кинофестиваля «Алые паруса Артека» приветственную телеграмму, в которой пожелал молодым кинематографистам плодотворной работы. Такое действо Путин считает очень перспективным, ведь оно дает возможность детям развиваться творчески, заводить новые знакомства и развивать российское кино.

В самом знаменитом детском лагере мира «Артек» стартовал ежегодный XXVI Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека». В пресс-службе Кремля сообщили, что в связи с особой занятостью Владимир Путин не смог лично поприветствовать его участников, но глава государства отправил им телеграмму с напутственными словами. Полностью с текстом послания можно ознакомиться на официальном сайте президента России.

Владимир Путин подчеркнул, что такой фестиваль является очень перспективным для творческой молодежи, которая видит свою будущее в кинематографе. Такое мероприятие всегда является самым ожидаемым событием летнего сезона в «Артеке» и дает возможность подросткам познакомиться со звездами, узнать о новых тенденциях в кино и рассказать о своих задумках.

Известно, что организаторы фестиваля в первую очередь ставят перед собой просветительские задачи. А также стараются поддержать талантливую молодежь, направить их фантазию в правильное русло и поспособствовать реализации в будущем. Работу участников кинофестиваля «Алые паруса Артека» одобрил Владимир Путин, который уверен, что участники проведут яркие и насыщенные дни, а также смогут реализовать все полученные на фестивале возможности.

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