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Японский император пожаловался врачам на недомогание

Сегодня, 07:52

84-летний правитель впервые за длительный срок правления отказался посетить публичные мероприятия.

 Японский император пожаловался врачам на недомогание. Информация попала в СМИ после того, как узнали, что Акихито находится под пристальным наблюдением придворных врачей. Главной причиной стало плохое самочувствие императора. Врачи обмолвились о диагнозе правителя – церебральная анемия. Опытные специалисты напоминают, что к анемии мозга может привести тромбоз и эмболия сосудов мозга, церебральный инсульт.

Острое течение болезни характеризуется внезапностью появления признаков недостаточного снабжения мозга кровью. Среди симптомов недуга: головокружение и тошнота. Народ Японии шокирован ухудшением состояния императора.

Напомним, что если верить японским легендам, то нынешняя династия возглавляет Страну Восходящего Солнца уже более 2600 лет. Её император Акихито 125-й по счету, получил свой титул от отца и передаст сыну, как того требует традиция, насчитывающая несколько тысячелетий.

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