Ракеты Путина «Кинжал» испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3

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Сразу несколько гиперзвуковых орудий оборонно-промышленный комплекс России протестирует в скором времени «на одном бомбардировщике».

В марте текущего года Владимир Путин анонсировал поступление на вооружение РФ гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Смертоносное орудие летит в 10 раз быстрее скорости звука, «прорывая» любые современные системы ПВО и ПРО. В состав ракеты Путина входит истребитель МиГ-31К, за которым закреплен лишь один гиперзвуковой снаряд. Однако в скором времени «Кинжал» испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3, способном вооружиться сразу несколькими ракетами.

К слову, Ту-22М3 – ликвидирующий морские и наземные цели бомбардировщик-ракетоносец. Стоит на вооружении ВС РФ с 1989 года, с недавнего времени отечественный оборонно-промышленный комплекс работает над новой версией боевого самолета.