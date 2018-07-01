В Британии провели секретную репетицию мер на случай смерти Елизаветы II

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Вице-премьер Великобритании Дэвид Лидингтон провел с членами правительства совещание о мероприятиях на случай кончины королевы Елизаветы II.

Фактически это означало секретную репетицию мер по обеспечению церемонии похорон и последующего 10-дневного национального траура. Эти учения имели кодовое название Castle Dove («Дворцовый голубь»). Согласно этому плану, на следующий день после смерти монарха премьер-министр должен сделать соответствующие заявления. Также в Букингемский дворец должны прибыть 600 членов тайного совета для того, чтобы официально назвать наследника престола.

Отработка таких действий происходила впервые.

Королеве Британии 92 года. Елизавета II правит Соединенным Королевством 65 лет – с 1952 года.