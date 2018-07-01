В Госдуме дали комментарий изменению миссии Пентагона

Сегодня, 20:18

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин дал комментарий тому, что на сайте Пентагона изменилась формулировка цели ведомства.

Если раньше главными целями и задачами американского военного ведомства провозглашались «сдерживание войны и защита безопасности страны», то после редактирования главная цель звучит так: обеспечение США «смертоносными силами для защиты» и «поддержание американского влияния за рубежом». Эти корректировки фактически меняют военную доктрину США.

Швыткин назвал такое изменение подтверждением того, что Вашингтон намерен следовать курсу третейского судьи в различных государствах и диктовать свою волю в обустройстве своего миропорядка.

Выводом депутата Госдумы была необходимость поддержания обороноспособности на высоком уровне, чтобы иметь возможность адекватно противостоять современным угрозам.