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Трамп: КНДР настроена на денуклеаризацию «очень серьезно»

Сегодня, 20:09

Уступок Пхеньяну США никаких в этой связи не делали, подчеркнул Трамп.

В США продолжают обсуждать поистине сенсационные результаты американо-северокорейского саммита, по итогам которого КНДР согласилась принять курс на денуклеаризацию. Переговорный талант американского президента Дональда Трампа, который уговорил Ким Чен Ына сменить международный вектор развития, заинтересовал медиа.

Журналисты едва ли не каждый день «вытягивают» из него новые подробности договорённостей. На этот раз Трамп дал комментарий телеканалу Fox News. В частности, он пояснил, что Северная Корея настроена на денуклеаризацию «очень серьезно». При этом он подчеркнул, что Штаты ничего не обещали взамен и не делали никаких уступок.

А пока в США радуются улучшению ситуации на Корейском полуострове, у Вашингтона появляется новая «головная боль». Американские власти опасаются нарастающей ядерной угрозы из Ирана.

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