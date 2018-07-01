Сегодня, 20:00

В Орске, Медногорске, Кувандыке и Тюльгане прошли выступления и шествия соратников известного оппозиционера.

Волна протестов от Навального против повышения пенсионного возраста накрыла Оренбург. Необычайно высокая активность молодых людей из штаба арестованного Алексея Навального. Активисты призывают россиян к жестким и кардинальным мерам в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева, выступают также против повышения пенсионного возраста.

Избитый «плазовскими» АУЕ блогер зачитал рэп на митинге Навального. Пользователи социальных сетей не очень активно обсуждают инициативу оппозиционных сил. Одним лишь популярным вопросом стали слова: «не разогнали вас?». Массовые собрания соратников Навального далее планируют продолжить в других городах Российской Федерации.