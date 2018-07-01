Британские ВВС нанесли авиаудар по проасадовским войскам

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1 июля в результате удара британских ВВС один сирийский военнослужащий был убит, семеро – ранены.

Истребитель Eurofighter Typhoon сбросил 227-килограммовую бомбу на позиции проправительственных войск в Сирии. Британская сторона назвала этот авиаудар полностью адекватной мерой угрозе, которой подвергались коалиционные силы.

Этот инцидент произошел на юге Сирии, в районе пограничного с Иорданией населенного пункта Эт-Танф (англ. Al Tanf). В районе этого города оборудована военная база коалиции под руководством США. Там же коалицией объявлена зона деэскалации, в которую запрещено проникновение любых не входящих в коалицию военных.

В соседней с Эт-Танф сирийской провинции Дераа в настоящее время идет наступление подчиненных Асаду сил. Эта провинция уже 7 лет не подчиняется власти Дамаска, находится под властью повстанцев. Этих повстанцев сейчас стараются выдавить оттуда с массированным применением артиллерии, РСЗО и авиации.

Количество беженцев из района боевых действий в Дераа уже достигло 150 тысяч из 900 тысяч всего населения провинции. Бегут люди в основном в зону США в Эт-Танф и на границу с Иорданией на стыке границ Сирии, Иордании и Израиля.