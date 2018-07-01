Болтон: От встречи Путина и Трампа не стоит падать в обморок

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Этот диалог – повод наладить взаимоотношения между государствами, считает советник американского главы. По его словам, Вашингтон и Москва в одинаковой мере настроены на совместное достижение прогресса.

Джон Болтон убежден, что от встречи Владимира путина и Дональда Трампа не стоит падать в обморок, ведь предстоящее событие рассчитано совершенно на другое. По мнению советника по нацбезопасности, президенты обсудят ряд важнейших вопросов, которые приблизят обоих лидеров к взаимопониманию и уважению, а также двусторонней связи.

Трамп и Путин встретятся уже через две недели в Хельсинки, об этом стало известно несколько дней назад. По сообщению туроператоров, в связи с такими событиями билеты на самолет в столицу Финляндии значительно подорожали, как и номера в отелях высшего класса.