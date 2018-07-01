Болтон рассказал, о чем говорил с Путиным

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что в ходе встречи с президентом Путиным стороны «зафиксировали разногласия» в отношении Украины.

По словам Болтона, он говорил с Путиным о Крыме. Здесь Путин сказал, что придется признать наличие разногласий в этом вопросе. Поднимался вопрос о российском вмешательстве в президентские выборы в США. По этому поводу был ответ, что Россия не вмешивалась никаким образом в дела американского государства.

Джон Болтон, хоть и занимает должность советника американского президента, все же не является ставленником Трампа. На этот пост Болтон был выдвинут Конгрессом США, а конкретнее – его республиканским большинством. Трамп, находясь под давлением расследования многочисленных компроматов на его окружение, согласился на кандидатуру Болтона.

Заслугой Джона Болтона, назначенного в апреле на свой нынешний пост, является подготовка и проведение саммита президентов США и Северной Кореи и начало сворачивания северокорейской программы (по крайней мере, прекращение ядерных и ракетных испытаний).

Полтора года назад Конгресс законодательно ограничил внешнеполитические возможности Дональда Трампа. Так, например, введенные ранее санкции в отношении Ирана, Северной Кореи и России в соответствии с вновь принятым законом, могут быть отменены, смягчены или изменены только Конгрессом США. У президента Трампа это право отобрали.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки пройдет саммит президентов России и США.