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Ситуация с повышением пенсионного возраста набирает обороты обсуждений в обществе, а оппозиционеры используют ситуацию.

Избитый «плазовскими» АУЕ блогер зачитал рэп на митинге Навального. Это произошло после того, как пенсионная реформа нашла отклик у соратников Алексея Навального. Василий Пашкин прочитал рэп, посвященный итогам президентских выборов 18 марта этого года. Не смог автор не упомянуть со сарказмом предложение Государственной Думы. Путина и Медведева в этом вопросе.

«В Конституции России прописан запрет на ухудшение положения граждан, а повышение пенсионного возраста - это прямое ухудшение», - уверены активисты штаба Алексея Навального.

Стычки с правоохранителями неоднократно портили отношения между протестующими. В ходе противостояния им пришлось выступать против своих же соратников и отказываться от «бредовой общей идеи».