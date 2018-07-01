Балтфлот выведет в море все 50 своих кораблей

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Россия, в условиях усиливающихся агрессивных действий со стороны Запада, предпринимает ответные меры. Не остаются в стороне от них и флоты РФ.

Балтфлот в скором времени выведет в море все 50 своих кораблей. Военные моряки Балтики покажут свой профессионализм, как при автономном походе, так и в составе эскадры.

Сообщение об этом сделал Роман Мартов, являющийся официальным представителем флота. Учения уже начались, но пока они проходят в местах базирования кораблей. На них отрабатываются вопросы, связанные с подготовкой эскадры к выходам в море. Балтфлот привлёк к участию в учениях все свои корабли.

Балтфлот располагает корветами, противолодочными кораблями, малыми ракетными кораблями, ракетными катерами, большими десантными кораблями, тральщиками и судами обеспечения. Сейчас экипажи всех этих кораблей заняты проведением показательных тренировок. Ход их проведения контролируется представителями штабов различных уровней.

После завершения первого этапа тренировок произойдёт выход всех кораблей в море. Там они займутся боевыми упражнениями. В том числе, будет использоваться корабельное боевое вооружение и проводиться учебные стрельбы.

Эксперты не отрицают, возможно, это станет ответом на масштабные учения НАТО, которые запланированы в данном регионе.