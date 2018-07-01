На учениях в Алжире замечен новейший комплекс «Панцирь-СМ»

Сегодня, 17:07

На учениях Sakhr 2018 журналисты могли наблюдать его в отдалении.

Новейший российский зенитный ЗРПК "Панцирь-СМ" обнаружили в Алжире, он замечен на учениях. Официальные лица (ни российские, ни алжирские) не комментируют суть происходящего. Можно предположить лишь, что это – тестирование вооружения перед заключением контракта на закупку.

Первые фотографии ЗРПК «Панцирь-СМ» появились в конце сентября 2017 года. Из фото стало ясно, что новейший комплекс выполнен на многоцелевом шасси КамАЗ-53958 «Торнадо».

Комплекс является глубокой модернизацией ЗРПК "Панцирь-С1", но, судя по информации из разных источников, фактически – это совершенно новый зенитно-ракетный комплекс. Здесь совершенно новыми являются:

- РЛС с фазированной антенной решёткой с дальностью обнаружения целей до 70-75 км;

- принципиально новые зенитные ракеты с зоной поражения радиусом 40 км.

"Панцирь-С1" же – широко известный зенитный комплекс разработки 1990-х годов. Он предназначен для защиты небольших объектов и воинских подразделений. Состоит на вооружении в многих странах.