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Трамп на встрече с Путиным постарается понять позицию РФ

Сегодня, 16:43

В это же время российская сторона обязана разобраться во взглядах и позициях Вашингтона.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своём недавнем интервью на канале Fox News заявил, что Дональд Трамп постарается понять позицию РФ. Произойдёт это на встрече с Путиным.

Однако, по словам Болтона, более важно, чтобы Россия поняла позицию США. Прорыва в отношениях стран конечно никто не ожидает, но вот встреча глав государств станет ключевым моментом для новой администрации.

Болтон особенно отмечает, что Трамп не пойдёт на уступки российской стороне. Стоит уточнить, что здесь идёт и о внешнеполитических вопросах в том числе. Есть вопросы, в которых можно достичь договорённостей, а есть те, в которых этого сделать нельзя.

Встреча Трампа и Путина пройдёт в Хельсинки 16 июля.

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