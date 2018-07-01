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Навальный работает на западные телекамеры – мнение эксперта о митингах 1 июля

Сегодня, 16:08

Алексей Навальный призывает к митингам против пенсионной реформы. Он осуждает решение правительства о повышении пенсионного возраста.

Сообщения о возможных митингах, запланированных на 1 июля, приходят из разных городов России. Сам блогер утверждает, что в 20 городах, не принимающих матчи Чемпионата, по его призыву люди выйдут на протест против пенсионной реформы. В семи городах заявки на проведение митингов согласованы с городскими администрациями.

Но удивительное дело: сам Навальный, по сведениям из сети, вместе с семьей 30 июня улетел из аэропорта «Внуково» в Будапешт. Есть очевидцы того, как он проходил на посадку в самолет.

На своей странице в соцсети Алексей Навальный написал, что он покидает страну в связи со слежкой. 12 мая он так же накануне согласованного с мэрией митинга покинул страну. Тогда он улетел в Италию.

Профессор МГУ Андрей Манойло, комментируя предстоящие митинги, сказал, что любые массовые собрания людей во время проведения ЧМ в принципе запрещены, и правоохранительные органы могут пресекать попытки таких митингов.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что Навальный работает на западные телекамеры.

Но непонятно, в чем же тогда должна заключаться работа политика, как не в увеличении своей популярности, «работе на телекамеры».

Государственная дума должна начать рассмотрение пенсионного законопроекта 19 июля.

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