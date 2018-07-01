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Силуанов заявил, что пенсия к 2024 году увеличится до 20 тысяч рублей

Сегодня, 15:42

Такое заявление главы Минфина России прозвучало в эфире "Росии-1".

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что размер средней пенсии россиян к 2024 году увеличится до 20 тысяч рублей. В соответствии с принятым Госдумой 15.12.2017 г. законом все виды пенсионного обеспечения (по старости, по инвалидности, по потери кормильца) в 2018 году должны увеличиться на 3,7% и составить, по данным Пенсионного фонда России, 14 100 рублей.

Индексация будет касаться только неработающих пенсионеров. Пенсионные выплаты пенсионерам, продолжающим работать, с 2014 года не индексируются. Считается, что работающий человек более защищен в социальном плане, и ему не требуется поддержка государства.

Пенсионный прожиточный минимум, определенный российским правительством – 8496 рублей. Гражданам, получающим обеспечение ниже прожиточного минимума, полагаются специальные доплаты.

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