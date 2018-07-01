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Порошенко снова пообещал поднять над Севастополем украинский флаг

Сегодня, 15:19

Сегодня, поздравляя личный состав военно-морских сил Украины с профессиональным праздником, Петр Порошенко снова пообещал поднять украинский флаг над Севастополем.

 "Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя", — написал Порошенко на своей странице в соцсети.

В начале июня президент Украины делал подобное же заявление.

Подобные заявления носят ритуальный характер и должны рассматриваться в свете предстоящих президентских выборов в марте 2019 года. Хотя официально предвыборная кампания начнется еще не скоро, борьба уже в полном разгаре. Все улицы страны заставлены билбордами кандидатов.

Социологические опросы показывают, что шансов быть переизбранным на второй срок у Порошенко немного, так как на сегодняшний день он в лучшем случае третий-четвертый в президентской гонке. Поэтому нужно каким-то образом поднимать упавший рейтинг. Пока политтехнологи не придумали ничего оригинальнее, как практически еженедельно перерезать ленточки на открытии после ремонта различных объектов.

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