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Собянин оценил уровень безопасности в Москве в период ЧМ-2018

Сегодня, 15:05

Градоначальник рассказал, что он думает о работе силовиков.

Мэр Москвы Сергея Собянин оценил уровень безопасности в Москве в период проведения ЧМ-2018. Чиновник отметил, что доволен мерами, которые предпринимают правоохранители для обеспечения правопорядка на улицах столицы. Градоначальник подчеркнул, что с момента начала мирового первенства в городе практически не было замечено серьёзных правонарушений и чрезвычайных происшествий. Также он заметил, что болельщики ведут себя миролюбиво, хоть и достаточно активно.

Собянин заявил, что силовики достойно выполняют свою работу, выразив также надежду, что также будет и до конца чемпионата. Как известно, ЧМ-2018 завершится 15 июля. Сегодня же в Москве пройдёт очередной матч, в котором сборная России сыграет против национальной команды Испании.

Ранее мы писали, что Сергей Собянин поблагодарил полицейских за работу во время ЧМ-2018. Столичный градоначальник отметил высокий профессионализм и ответственность правоохранителей.

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