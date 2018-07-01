Ким Чен Ына засняли разъезжающим на Lada Priora

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Глава КНДР прибыл с инспекцией в воинскую часть №1524 Корейской народной армии на автомобиле Lada Priora.

Это отдаленная воинская часть на островах в Желтом море. На своих снимках северокорейское агентство Yonhap засняло Ким Чен Ына разъезжающим на подержанной Lada Priora. Внимательные зрители отметили просевшие пружины у этой машины.

Ранее ролик со сборочной линией АвтоВАЗа на саммите в Сингапуре Дональд Трамп показывал Ким Чен Ыну. На этой сборочной линии как раз собирают автомобили Lada Priora. Создается впечатление, что Трамп рекламировал российский автомобиль своему северокорейскому коллеге.

Lada Priora — семейство бюджетных российских автомобилей, выпускается ПАО «АвтоВАЗ» с 2007 года. Выпущено более миллиона машин этой модели. Объявлено, что в июле 2018 года модель будет снята с производства.