В Омске прошел митинг против повышения пенсионного возраста

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По сообщениям СМИ, до 5 тысяч жителей Омска пришли на митинг против повышения пенсионного возраста.

Вначале была подана заявка на проведение митинга на театральной площади, но эта заявка не была согласована, и местом проведения мероприятия стала площадь перед СКК Блинова. Организаторами митинга в Омске выступили местные отделения различных партий.

Лозунги видны на плакатах в руках людей.

Омичи настаивают, что такое повышение возраста выхода на пенсию – прямое нарушение Конституции. И, поскольку работы для пожилых людей нет, вступление такого закона в силу будет означать нищету старшего поколения. По итогам митинга было принято обращение к Государственной думе об отмене повышения пенсионного возраста. Если требование митингующих не будет выполнено, на следующем митинге омичи собираются требовать отставки кабмина. Этот митинг запланирован на 8 июля. Его проведение уже согласовано с властями города.

В то же время 5 июля планируется заседание Заксобрания Омской области, на котором депутаты планируют поддержать принятие федерального закона о повышении пенсионного возраста.

Напомним, премьер Дмитрий Медведев внес в Государственную думу проект закона о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет, то есть, на 5 и 8 лет соответственно.