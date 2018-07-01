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Жириновский стал первым в списке ЛДПР к выборам в Заксобрание Ростовской области

Сегодня, 13:36

В регионах готовятся к предстоящим выборам. Партийные отделения проводят конференции и определяют списки своих кандидатов.

В субботу провело её и региональное отделение ЛДПР в Ростовской области. Решением конференции, первым в партийном списке на выборы в Заксобрание стал Владимир Жириновский.

Номер два у Сергея Иванова, который также входит во фракцию ЛДПР в Госдуме. Третья позиция у Евгения Федяева, являющегося координатором в отделении ЛДПР в Ростовской области.

Всего в списке от ЛДПР 88 кандидатур. Все они состоят в этой партии. Более 73% из них – с высшим образованием.

Отмечается, что Жириновский – самый возрастной кандидат в списке. Средний возраст всех кандидатур – 37 лет. При этом, возраст самого молодого кандидата лишь 21 год.

Большая часть кандидатур являются рабочими, служащими или учащимися.

Голосование в Ростовской области, как и в других регионах, пройдёт 9 сентября этого года.

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