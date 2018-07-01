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СМИ назвали наиболее вероятное место для встречи Путина и Трампа

Сегодня, 13:25

Финские СМИ назвали усадьбу Кёнигстед наиболее вероятным местом встречи Путина и Трампа.

Этот комплекс зданий расположен в городке Ванта поблизости от Хельсинки. Усадьба удовлетворяет требованиям безопасности, которые в данном случае очень высоки. С трех сторон поместье окружено лесом, с четвертой – примыкает к реке. К нему ведет единственная дорога. Охрана этой дороги давно и хорошо налажена, потому что усадьба Кёнигстед используется для различных международных переговоров. Этот участок земли площадью в 35 гектаров был, например, местом недавней встречи делегаций КНДР и США, здесь же проходила встреча главы Генштаба ВС России с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США.

Датой встречи на высшем уровне названо 16 июля.

В то же время сотрудник финского МИД высказал предположение, что встреча президентов может пройти в официальной резиденции президента Финляндии или во дворце «Финляндия» в Хельсинки.

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