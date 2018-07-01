Сегодня, 12:50

Причиной станет исламистская политика и конфликты. Из-за этого Британия увеличит расходы на армию на 20 млрд фунтов стерлингов в год.

Британский генерал Ричард Даннатт заявил, что в будущем государство может принять участие в крупных военных действиях в Африке. Виной всему исламский фундаментализм и исламские религиозно-политические движения, которые стали очень серьёзной проблемой. По словам Ричарда Даннатта, развёртывание войск начнётся в Республике Мали в районе Сахеля. Именно там исламисты особенно активизировались. Речь идёт об религиозно-политических учениях, которые представляют опасность мирному населению.

Британские депутаты заявляют, что страна должна тратить на вооружение минимум три процента от ВВП в год. Министр обороны считает, что на армию стоит выделять дополнительно по 4 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Британский канцлер казначейства Филип Хэммонд считает, что влияния в армию 20 миллиардов фунтов может негативно повлиять на экономику страны. Он также следит за политикой Трампа, ведь он может сократить роль США в НАТО в Европе, если такие страны, как Германия, не будут выполнять обещания об увеличении затрат на военную сферу.

По словам генерала Ричарда Даннатта, Великобритания сохраняет свою роль на мировой арене, а для этого ей необходима одна из сильнейших в мире армий, хотя она и сейчас очень разрушительна.

Даннат призывает Терезу Мэй не игнорировать аргументы о том, что Россия может составлять угрозу такую, которую уже составляют исламисты.

Генерал также предсказал масштабную войну в Африке, так как исламисты могут вскоре достигнуть и укорениться в Кении и соседних государствах. Однако здесь лучше вмешаться и подавить террористическую угрозу, пока она не стала реальной.