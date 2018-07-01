ПВО РФ сбили несколько дронов рядом с авиабазой Хмеймим

Сегодня, 12:09

Провокации в Сирии не прекращаются. Сегодня ночью неизвестные вновь предприняли попытку атаки с применением беспилотников.

Для отражения атаки пришлось использовать российскую ПВО. Военным удалось сбить всех дронов, появившихся в непосредственной близости с авиабазой Хмеймим. Они двигались с северо-восточного направления.

Их принадлежность установить не удалось. Никакого материального ущерба ночная атака не нанесла. Пострадавшие также отсутствуют. Режим функционирования российской авиабазы Хмеймим, как и ранее, плановый. Сообщение об этом сделано представителем авиабазы.

Это не первая попытка атаковать Хмеймим с помощью БПЛА. Предыдущая была в мае. Тогда беспилотники летели от города Джебла. ПВО РФ их тоже полностью уничтожила.

Военные специалисты связывают нынешнюю атаку на Хмеймим с тем, что сейчас сирийские правительственные войска успешно теснят террористов в провинции Дарья. В этом им активно полагают российские асы, взлетающие с этого аэродрома.

Ночная атака могла быть попыткой боевиков несколько исправить своё безнадёжное положение.