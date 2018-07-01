«Империя зла сойдёт на нет»: СМИ объяснили, чем встреча Путина и Трампа пугает Запад

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Москва может утратить образ «извечного врага», удобный для многих западных политиков.

По мере приближения грядущей саммита при участии лидеров России и США антироссийски настроенная общественность в Европе и Штатах высказывает всё новые опасения. Британские СМИ попытались разобраться, чем встреча Дональда Трамп аи Владимира Путина так пугает Запад.

В частности, обозреватели газеты The Independent объяснили, что нынешний образ Москвы, как «извечного врага», политически удобен для многих представителей истеблишмента в Брюсселе и Вашингтоне. Если же Россия покажет человеческое лицо и «империя зла сойдёт на нет», то для многих политиков на Западе, строящих свою политическую деятельность на противостоянии «российской угрозе», это может обернуться крахом всех надежд.

Автор статьи задаётся вопросом: почему война в Сирии, конфликт на Востоке Украины и всякого рода напряжённость в отношениях между РФ и США должны быть предпочтительнее, чем прямой диалог Трампа и Путина. Эта встреча, по мнению обозревателя, может решить множество как локальных, так и глобальных проблем, а эффект от неё может быть намного сильнее, чем от встречи президента США и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее Трамп заявил, что хочет уговорить Путина сэкономить на гонке вооружений. Также американский лидер отметил, что намерен строить с Россией мир на планете и создать «силу, которой никто не видел».