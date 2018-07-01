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Лидер КНДР попросил главу КНР об ускорении снятия санкций

Сегодня, 09:01

Пхеньян продемонстрировал, что смог разработать не  только ядерное оружие, но и достаточно неплохие баллистические ракеты. После этого странами мира по отношению к нему были приняты серьёзные ограничительные меры.

Лидер КНДР в июне совершил визит в Китай. В ходе него он попросил главу КНР об ускорении снятия со страны экономических санкций. Сообщение об этом размещено сегодня японской газетой Yomiuri.

Ким Чен Ын полагает, что снятию санкций должна послужить и его встреча с Дональдом Трампом, произошедшая в Сингапуре. Также немаловажным, по мнению лидера КНДР, является и то, что страна прекратила ядерные разработки и испытания. Си Цзиньпин заверил своего коллегу, что для выполнения его просьбы он приложит «максимум усилий».

В то же время в США, Японии и Южной Корее считают, что для снятия санкций время ещё не пришло. Они могут быть отменены лишь после того, как КНДР проведёт полную денуклеаризацию.

Пхеньян уведомил мир о прекращении разработок и испытаний ядерного оружия и взорвал свой подземный полигон, где они проводились. В то же время он ничего не сообщил о намерении уничтожить свои ракеты с ядерными боеголовками. Их точное количество, а также мощность неизвестны.

Это, говорят политологи, вызывает серьёзное опасение у Запада. У Пхеньяна, в свою очередь, есть серьёзные опасения, связанные с тем, как Запад в последние годы ведёт себя по отношению к «слабым» странам.

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