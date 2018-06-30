Сегодня, 23:14

Более семисот военных прибыли на полигон Погоново, что в Ростовской области. Их ждет увлекательное получение опыта на более чем 10 учебных местах.

Учения в Подмосковье пройдут с использованием опыта сирийцев на протяжении трех дней. Военнослужащих ждет боевая стрельба на дальностях до 2000 метров, возможность попробовать силы в прорыве обороны противника, научиться создавать условия для перегруппировки и отхода мотострелковых подразделений на БМП-2. Также будет немало теории: им необходимо сдать зачеты по вождению пехотных машин, изучить материально-техническую базу.

Участники смогут увидеть стрельбу «сирийский вал», стрельба с закрытых огненных позиций на дальние расстояния, «танковая карусель». При учениях будут использованы беспилотники, гаубицы «Мста-С», танки Т-80, БМП-3 и другие. Всего вышло около 200 наименований.