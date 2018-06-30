Сенатор назвала закономерными высказывания Трампа про признание Крыма

Сегодня, 22:16

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала обещание Трампа «подумать» над признанием Крыма российским. Она сказала: «Признание Трампа, что этот вопрос будет им рассмотрен, для нас не является удивительным, потому что еще в своей предвыборной программе он высказывался о том, что не возражает с позицией СМИ, что Крым следует признать частью России».

Президент США Дональд Трамп ответил «посмотрим» на вопрос о признании Крыма российским. Так он сказал журналистам 29 июня на борту самолета.

Также Трамп не исключил пересмотра при определенных условиях санкционной политики против России.

Ранее на саммите «большой семерки» Трамп сказал, что Крым является российским, так как его население говорит по-русски.

Но надо помнить, что конгресс США ограничил полномочия президента Трампа во внешней политике. Так, приняв подавляющим числом голосов закон о санкциях против РФ, Ирана и КНДР, Конгресс в этом же законе прописал, что отмена введенных санкций – прерогатива Конгресса, президент же единолично не имеет права отменить или изменить эти санкции.

Дональд Трамп и Владимир Путин впервые проведут двусторонние переговоры в Хельсинки 16 июля. Пока известно точно, что будет обсуждаться сирийский вопрос. Будет ли на повестке дня вопрос Крыма, сказать пока нельзя.