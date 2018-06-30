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Монтян рассказала о своей поездке в Крым

Сегодня, 22:07

Известный украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян поделилась впечатлениями о своей поездке в Крым.

Крым – ее малая родина (она родом из Керчи), поэтому периодически Монтян ездит в Крым. На переходе Каланчак-Армянск, по ее словам, творится «адище». Она говорит, что в 17 часов, когда она пешком проходила через пункт пропуска, одновременно с ней оформлялись машины, стоявшие в очереди с 9 утра.

Она пожаловалась, что при жаре в 40 градусов в тени пешеходу с вещами в руках или с рюкзаком на спине приходится идти «почти километр». Конечно, на территории пунктов пропуска нет никаких торговых точек или кафе. Перейдя на территорию Крыма, она, как сама написала, купила мороженое и лимонад и сомлела. Потом Татьяна за 150 рублей доехала до отеля в Армянске и «тупо упала» на кровать.

Стоимость номера в Армянске – 500 рублей. В наличии кондиционер, душ, интернет и телевизор. Танк на месте, окрестные виды – тоже. По поводу конфет блогер пишет, что Рошена не нашла: «Конфеты — какие угодно, но не Петюлькины».

Еще одно ее наблюдение в прогулке по Армянску: чипированные собаки на улицах.

Далее она поехала в Евпаторию.

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