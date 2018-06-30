"Жалкая попытка напомнить о себе": Украина разрабатывает мощнейшую противокорабельную ракету

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Глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак сообщил, что мощнейшая противокорабельная ракета будет создана в будущем году.

Крылатая ракета, по его словам, сможет поражать любые цели на расстоянии до 280-300 км. Базирование пусковой установки наземное, использоваться она может для береговой охраны, основная цель – корабли.

Источник сообщил, что уже проводились успешные стрельбы, и что также в перспективе можно ожидать появления крылатой ракеты с дальностью действия 1500 км.

Украина разрабатывает мощнейшую противокорабельную ракету, пытаясь показать миру свою важность в военной сфере. Однако многие эксперты высмеяли такое положение вещей, ведь Украины никогда не станет конкурентом, и даже близко не сможет приблизиться к сильным государствам в военной мощи. Начало производства крылатой ракеты специалисты прокомментировали так: "Жалкая попытка напомнить о себе".

Что касается конструкции ракеты, то при таком увеличении дальности действия крылатая ракета будет подпадать под запрещение согласно Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. Этот договор запрещает наземное базирование ракет с такой дальностью. Выходом в таком случае будет базирование пусковой установки на корабле или на воздушном судне (самолете или даже вертолете). На такие пусковые установки запрещение распространяться не будет.

Ранее о разработке Украиной крылатой ракеты говорил глава «Укроборонпрома» Павел Букин.