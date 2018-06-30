"В цинковых гробах": В Луганске раскрыли схему вывоза оружия ВСУ из Донбасса

Сегодня, 18:20

Представителем самопровозглашенной республики Андреем Марочко была озвучена версия вывоза украинского оружия из зоны ООС (в прошлом АТО). По его мнению, украинские военные скрывали оружие в гробах.

В Луганске пришли к мнению, что схему вывоза оружия ВСУ из Донбасса придумана давно – представители ЛНР долго анализировали поведение военных и раскрыли тайну «цинковых» гробов. По мнению Марочко, именно таким «нетрадиционным» путем армия поставляет оружие в Восточную Европу, а также в другие регионы страны.

Представитель самопровозглашенной республики сказал, что об этом стало известно после того, как удалось проверить 14-ю бригаду ВСУ СБУ. Но тогда командование вооруженных сил переложило всю вину на рядовых украинских военных. Ополченцами в ходе проверки был задержан рядовой Цибуленко П.Л.

Марочко утверждает, что в ЛНР знают о диверсионно-разведывательной группе, которую украинское командование перебросило к линии соприкосновения - Новотошковское — Желобок. В связи с этим фактом в ЛНР ожидают обострение ситуации.