VistaNews.ru


"В цинковых гробах": В Луганске раскрыли схему вывоза оружия ВСУ из Донбасса

Сегодня, 18:20

Представителем самопровозглашенной республики Андреем Марочко была озвучена версия вывоза украинского оружия из зоны ООС (в прошлом АТО). По его мнению, украинские военные скрывали оружие в гробах.

В Луганске пришли к мнению, что схему вывоза оружия ВСУ из Донбасса придумана давно – представители ЛНР долго анализировали поведение военных и раскрыли тайну «цинковых» гробов. По мнению Марочко, именно таким «нетрадиционным» путем армия поставляет оружие в Восточную Европу, а также в другие регионы страны.

Представитель самопровозглашенной республики сказал, что об этом стало известно после того, как удалось проверить 14-ю бригаду ВСУ СБУ. Но тогда командование вооруженных сил переложило всю вину на рядовых украинских военных. Ополченцами в ходе проверки был задержан рядовой Цибуленко П.Л.

Марочко утверждает, что в ЛНР знают о диверсионно-разведывательной группе, которую украинское командование перебросило к линии соприкосновения - Новотошковское — Желобок. В связи с этим фактом в ЛНР ожидают обострение ситуации.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

ЛНР: «Грузинский легион» ворует для Саакашвили оружие у ВСУ

ЛНР: ВСУ перебросили к линии фронта запрещенные «Минском» гаубицы

В ЛНР заявили, что ВСУ пытается найти слабые места в их обороне

Главное за неделю

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно о другом. Он заявляет: «Когда ты умер – всё...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем