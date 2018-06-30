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Президент Ингушетии назвал плакаты с изречениями из Корана «отсебятиной»

Сегодня, 16:44

В прямом эфире «Диалога с народом» глава Ингушетии осудил действия местных властей, которые занимаются «самовольством».

 Все дело в том, что власти не брезгуют использовать изречения и хадисы из Корана в своих целях. Плакаты с хадисами президент Ингушетии назвал «отсебятиной» властей и слабой работой местных инициативных групп. Надписи с изречениями из Корана, по мнению Юнуса-Бек Евкурова, никак не могут повлиять на народ.

Он привел пример, как в Сурхахи подобным образом просили местных жителей не мусорить. Оказалось, что даже Аллах не в силах повлиять на людей, жители и дальше продолжали мусорить. Как уточнил Евкуров, большие штрафы за мусор на население могут повлиять быстрее, чем высказывания из священного писания.

Глава республики уверен, что хадисы из Корана и так все знают, а ставить напоминания из него вместо дорожных знаков - ни к чему не приведет.

С сожалением глава Ингушетии добавил, что такое «самовольство» доказывает отсутствие работы властей.

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