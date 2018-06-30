Пушков назвал попытки Порошенко сорвать «Северный поток-2» тщетными

Сегодня, 16:15

Политик считает, что украинский президент просто боится этого газопровода, но любые направленные против России старания результатов все равно не дадут.

Алексей Пушков назвал попытки Петра Порошенко сорвать «Северный поток-2» тщетными, ведь даже несогласие Дании на строительство проекта ничего не решит – газопровод может быть пущен в обход протестующей страны. Такие варианты уже рассматривались после заявлений датских политиков. Пушков отметил, что все антироссийские санкции уже «рассыпаются».

Накануне Петр Порошенко поблагодарил Евросоюз и его представителей за продление экономических ограничений в адрес РФ. Президент Украины считает, что это поможет нарушить планы страны по строительству «Северного потока-2», однако у России совсем другое мнение.